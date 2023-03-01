Общество 01 марта 2023, 15:00 День воссоединения с Крымом отметят в России Представитель Кремля Песков: день воссоединения с Крымом отметят, формата еще нет РИА «Новости»

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Годовщину со дня вхождения Крыма в состав России будут отмечать в стране. Однако пока рано говорить о том, в каком формате пройдут мероприятия. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«В том или ином формате, разумеется, вспоминать эту знаменательную дату будем. <...> Пока еще все-таки дайте нам время, мы своевременно вас проинформируем», — сказал он, комментируя вопрос о том, будет ли президент Владимир Путин выступать в связи с годовщиной воссоединения Крыма с Россией.

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Песков попросил не забегать вперед, ведь у главы государства до этого дня — очень напряженный график работы. Крым весной 2014 год вошел в состав России. За это решение проголосовало большинство жителей полуострова.

Украина до сих пор считает Крым своей территорией. С начала спецоперации на него не раз совершались нападения со стороны ВСУ. Минобороны России 1 марта сообщило о предотвращении атаки беспилотников на республику.