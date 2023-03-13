Эксклюзив 13 марта 2023, 13:19 День воссоединения России и Крыма предложили сделать государственным праздником Политолог Ярошенко: день воссоединения России и Крыма 18 марта нужно сделать выходным РИА «Новости»

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День воссоединения полуострова Крым с Россией необходимо сделать общенациональным государственным праздником. С таким предложением в беседе с «360» выступил политолог Алексей Ярошенко.

«Крым вновь стал российским 18 марта 2014 года, хотя он всегда был и не переставал быть русской землей. Этот праздник должен стать государственным выходным, наряду с такими знаменательными и очень важными праздниками, как День Победы, День России и День национального единства», — сказал он.

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По словам Ярошенко, 18 марта следует признать Днем национального возрождения России.

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«Это будет правильно с точки зрения формирования общероссийской крепкой идентичности. Потому что с этого дня Россия перестала разваливаться и начала свое укрепление. Праздник должен войти в историю и стать Днем национального возрождения», — добавил политолог.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного мирного референдума. Жители полуострова подавляющим числом голосов избрали воссоединение с Россией.