Общество 18 марта 2023, 13:59 День воссоединения Крыма с Россией назвали символом единства народа Спикер Совфеда Матвиенко поздравила жителей Крыма и Севастополя с воссоединением с Россией РИА «Новости»

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Годовщина воссоединения Крыма и Севастополя с Россией стала праздником и символом сплоченности и единства народа. Об этом в поздравительной телеграмме жителям полуострова написала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она подчеркнула, что девять лет назад жители Крыма на прошедшем референдуме отстояли свое право о возвращении региона на историческую родину и твердо обозначили свою позицию идти к лучшему будущему вместе со всеми россиянами.

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За прошедшее после знакового события время удалось сделать очень многое, чтобы Крым полностью вошел в социально-экономическое, гуманитарное и правовое пространство России.

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Сделаны важные шаги по укреплению инвестиционной привлекательности региона, транспортного и логистического потенциалов. Появились комфортные условия для разностороннего развития людей. Под защитой России Крым находится в полной безопасности.

«Уверена, что и в дальнейшем жители субъекта Российской Федерации будут способствовать процветанию своей малой родины, вносить достойный вклад в решение общенациональных задач», — подчеркнула Матвиенко.

Отдельно она отметила позитивное развитие Севастополя, в котором произошли масштабные социально-экономические изменения — укрепление индустриального и инвестиционного потенциалов города, а также появление условий для развития бизнеса.

«Желаю новых достижений и всего самого доброго», — заключила спикер Совета Федерации.

Важность воссоединения Крыма и Севастополя с Россией отметила сенатор от полуострова Ольга Ковитиди в своем Telegram-канале. Она отметила, что девять лет назад произошло важнейшее событие в новейшей мировой истории, с которого началось возрождение Великой России.

«Геополитическая и историческая значимость Воссоединения Крыма с Россией колоссальная, осознание ее масштабов придет намного позже, когда закончится период формирования новой системы мироустройства», — отметила она.

Успешное развитие Крыма за последние девять лет отметил на заседании правительства президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что на полуострове ввели новые крупные объекты транспортной инфраструктуры, включая Крымский мост, трассу «Таврида» и Симферопольский аэропорт. Российский лидер подчеркнул, что останавливаться на достигнутом нельзя. Он отметил, что нужно реализовать все запланированные проекты.