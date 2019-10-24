День военной присяги отметят в России

Новый патриотический праздник назначен на 21 ноября. Автором законопроекта является член Совета Федерации, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Комитет Госдумы по обороне единогласно поддержал поддержал ее решение.

По словам Ковитиди, учреждение новой памятной даты направлено на воспитание граждан «в духе преданности и беззаветного служения Родине». Оно необходимо, ведь военная присяга является основой служения своему Отечеству.

Она также добавила, что верность присяге — историческая традиция нашей страны, которая чрезвычайно значима для воспитания патриотизма как составляющей национальной идеи.

«Мы справимся с любыми внутренними вопросами, решим любые противоречия, когда у нас есть основа, стержень, национальная идея. Неслучайно патриотизм, нравственное и духовное развитие нашего общества определены как важнейшая составляющая при реализации Стратегии национальной безопасности России», — отметила Ковитиди.

Сенатор заметила, что дата праздника тщательно выбиралась. Она приурочена к изданию 21 ноября 1721 года указа императора Петра I «О учинении присяги на каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на службу».

«Это событие символизирует готовность человека присягнуть на добровольное выполнение воинского долга и жертвам во имя народа и Отечества. Новая памятная дата будет способствовать воспитанию у граждан РФ уважения к защитникам Отечества, к нашим вооруженным силам. Для меня честь, что соавторами законопроекта являются все члены комитета Совфеда по обороне и безопасности, а также наши коллеги — депутаты Госдумы, известные в России политические деятели. Это настоящее политическое созвездие», — подчеркнула Ольга Ковитиди.