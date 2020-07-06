Православные христиане отмечают День Владимирской иконы Богоматери. Чем она известна?

Православная церковь сегодня празднует День Владимирской иконы Богоматери — это одно из самых ранних чудотворных изображений. Его автор — евангелист Лука. Есть предположения, что в его иконах могут быть фрагменты первоначального портрета святой.

Владимирская икона Богоматери очень ценна и почитаема в православной Руси. Такое отношение сложилось из-за того, что святой лик несколько раз спасал Москву от врагов. Так, православная церковь празднует день иконы три раза в год, в честь каждого из чудес. 3 июля — в день освобождения столицы от крымского хана в 1521 года, 6 июля, когда из Москвы ушел ордынский хан в 1480 году, и 8 сентября — изгнание Тамерлана.

По преданиям, автор чудотворной иконы евангелист Лука.

Владимирская икона Богоматери

Источник фото: «Википедия»

Первые иконы Луки

Исследователи выдвинули предположение, что все иконы с изображением Богоматери списаны с одного прототипа. На такой вывод их натолкнула одна особенность: это пронзительный взгляд, который заметен на каждом портрете. По легенде еще при жизни Богоматери Лука под руководством архангела Гавриила написал три образа. Это могли быть самые древние иконы, написанные Лукой: Киккская, Сумельская и Филермская.

Киккская икона находится в одноименном монастыре на Кипре. Она была привезена туда Константинополя в XI веке. На этом полотне образ Богоматери относится к типу «Елеуса» — в нем младенец Иисус изображен прильнувшим к щеке святой.

Киккская икона Богоматери

Источник фото: «Википедия»

Сумельская икона положила начало новому иконографическому типу «Одигитрия». В нем Спаситель одной рукой благословляет, а в другой руке держит либо книгу, либо свиток. И третья икона, которая могла стать прототипом для Луки, — Филермская. Она относится к очень редкому типу иконографии «Агиосоритисса», в ней Богоматерь без младенца.

Античные прообразы

Все три иконы созданы в технике темперы, когда художник скреплял пигменты при помощи яичного желтка. Но так писали не раньше VIII века. При этом раннехристианские иконы писали иначе, тогда краски смешивали с горячим воском.

«В этой технике выполнена древнейшая икона „Христос Пантократор“, которая хранится в Синайском монастыре и датируется примерно VI веком», — рассказала РИА «Новости» начальник отдела экспертизы и искусствоведческих заключений Музея имени Андрея Рублева Жанна Белик. И композиция изображения больше похожа на древнеегипетские погребальные портреты.

Источник фото: «Википедия»

Британские археологи в пещере оазиса Эль-Фаюм в Египте нашли изображения женщин и мужчин с высокой детализацией. Это были фаюмские портреты, датированные III веком. Настоятель храма Николы в Толмачах при Третьяковской галерее протоиерей Николай Соколов рассказал агентству, что именно в это время жил Лука.

«Апостол Лука жил как раз в ту эпоху. Икон тогда не было. Он писал портреты, похожие на фаюмские», — поделился священник. По его мнению, в одной из икон, которую мог написать Лука, есть фрагмент первоначального портрета Богородицы.