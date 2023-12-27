Общество 27 декабря 2023, 18:55 День ветеранов боевых действий предложили учредить в России Законопроект об установлении Дня ветеранов боевых действий внесли в Госдуму РИА «Новости»

Читать 360tv в

Депутаты Тульской областной думы внесли в ГД законопроект об учреждении Дня ветеранов боевых действий на государственном уровне. Документ разместили в электронной базе нижней палаты парламента.

Памятную дату предложили отмечать 1 июля. В этот день ее уже празднуют в ряде регионов России по инициативе общественных объединений и населения.

Реклама

«Военнослужащих и ветеранов чтят в этот день в Белгородской, Владимирской, Иркутской, Ленинградской, Пензенской, Смоленской, Тульской областях, Республике Коми и других субъектах», — подчеркнули в документе.

В пояснительной записке к законопроекту указали, что официальное установление памятной даты не только станет выражением общественного признания и глубокого уважения всех россиян к ветеранам боевых действий, но и послужит их объединению. Предполагается также, что новый праздник будет значимым элементом гражданского и патриотического воспитания.

Глава Минобороны Сергей Шойгу ранее сообщил, что ветераны боевых действий начнут получать электронные удостоверения в 2024 году.