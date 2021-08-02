День ВДВ отметят в России в 16-й раз. История этого праздника началась в 1930-е годы

День Воздушно-десантных войск — относительно молодой праздник. В этом году его отмечают всего в 16 раз. Об истории этого праздника рассказало РИА ФАН.

День ВДВ был учрежден указом президента России 31 мая 2006 года. Однако история воздушно-десантных войск началась задолго до этого. Впервые отряд десанта, состоящий из 12 человек, спрыгнул с парашютами 2 августа 1930 года. Именно к этой дате позднее был приурочен праздник.

А в 1933 годы первые авиадесантные батальоны появились в России, Украине и Белоруссии. Десантники участвовали в Великой Отечественной войне, а позднее — в боевых действиях в Афганистане и Чечне.

День ВДВ не является официальны выходным, однако отмечают его всегда широко. Всем известна традиция десантников купаться в этот день в фонтанах в городских парках, происхождение которой достоверно не известно. Помимо этого, в День ВДВ ежегодно устраиваются праздничные мероприятия, концерты и праздничные гуляния. Правда, в этом году во многих городах они будут ограничены из-за эпидемической обстановки.