День вакцинации предложили сделать нерабочим

Члены партии направили официальное письмо в Правительство.

«У каждого отдельного гражданина вакцинация (подготовка к ней, контроль за состоянием) займет немало времени. В связи с этим партия „Коммунисты России“ обращается в Правительство Российской Федерации с просьбой предусмотреть предоставление каждому проходящему вакцинацию гражданину одного оплачиваемого выходного дня», — говорится в сообщении.

После прохождения вакцинации будет выдана необходимая справка.

Кроме того, выходной нужно предоставить взрослым для сопровождения на вакцинацию несовершеннолетних, если возникнет такая необходимость. Об этом написал председатель ЦК партии Максим Сурайкин.

Выходной день должен предоставляться на предприятиях и организациях всех форм собственности, отметил он.

«Самое важное — это здоровье граждан, предоставлять бесплатный выходной для получения прививки — обоснованное решение», — заявил Сурайкин.

Прививки от коронавируса в Московской области начнут делать регулярно в ноябре, а с декабря — массово.