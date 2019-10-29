День в истории. В России отметят 101-ю годовщину рождения комсомола

В последние дни октября в России отмечают День рождения комсомола. И пусть этот праздник некоторым кажется устаревшим, посвящен он самой активной части населения — молодежи. В этом году комсомолу — 101 год.

После февральской революции 1917 года молодые люди в стране стали более активны в общественно-политическом плане. В это время начали появляться молодежные организации рабочих, в том числе «Труд и свет» и другие. Состоявшие в них люди ориентировались на социалистические партии.

Решение о создании Российского коммунистического союза молодежи (РКСМ) приняли на первом Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи 29 октября 1918 года. Комсомол должен был объединить все молодежные коммунистические организации в России, которых насчитывались десятки. Их характеризовала разрозненность, неорганизованность и отсутствие общего устава.

XXI съезд ВЛКСМ, 11 апреля 1990 года. Лозунг на съезде «За демократический социализм». Источник фото: РИА «Новости»

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Позднее РКСМ дважды переименовывали. В 1924 году организации присвоили имя Ленина. Спустя два года, в 1926-м, в названии добавилось слово «всесоюзный». Так и появился ВЛКСМ — Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи.

В годы советской власти в День рождения комсомола было принято вручать награды лучшим представителям ВЛКСМ.

Значок «ЛКСМ» (слева) и значок делегата V съезда РКСМ на выставке «Энергия созидания: 100 лет комсомолу» в Музее современной истории России в Москве. Источник фото: РИА «Новости»

В этот день обычно вручали премию Ленинского комсомола. Ею удостаивали за выдающиеся достижения в науке, технике, производстве, культуре, педагогической деятельности и труде. Лауреатам вручали диплом, нагрудный знак и денежное вознаграждение.

В сентябре 1991 году ВЛКСМ самораспустился.