День в истории. В России отметят 101-ю годовщину рождения комсомола
После февральской революции 1917 года молодые люди в стране стали более активны в общественно-политическом плане. В это время начали появляться молодежные организации рабочих, в том числе «Труд и свет» и другие. Состоявшие в них люди ориентировались на социалистические партии.
Решение о создании Российского коммунистического союза молодежи (РКСМ) приняли на первом Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи 29 октября 1918 года. Комсомол должен был объединить все молодежные коммунистические организации в России, которых насчитывались десятки. Их характеризовала разрозненность, неорганизованность и отсутствие общего устава.
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Позднее РКСМ дважды переименовывали. В 1924 году организации присвоили имя Ленина. Спустя два года, в 1926-м, в названии добавилось слово «всесоюзный». Так и появился ВЛКСМ — Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи.
В годы советской власти в День рождения комсомола было принято вручать награды лучшим представителям ВЛКСМ.
В этот день обычно вручали премию Ленинского комсомола. Ею удостаивали за выдающиеся достижения в науке, технике, производстве, культуре, педагогической деятельности и труде. Лауреатам вручали диплом, нагрудный знак и денежное вознаграждение.
В сентябре 1991 году ВЛКСМ самораспустился.