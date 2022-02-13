День святого Валентина стал волновать россиян в 4 раза меньше

День святого Валентина в России стремительно теряет популярность. За 15 лет его стали отмечать в четыре раза меньше россиян. Это узнал сервис SuperJob, результаты опроса которого опубликовало РИА «Новости».

Выяснилось, что из трех тысяч опрошенных лишь 12% планируют отмечать День всех влюбленных в этом году. 78% решили игнорировать «зарубежный праздник».

Поддерживают идею Дня святого Валентина в основном молодые россияне в возрасте до 34 лет — таких насчитали 16%. А также в восторге от идеи чаще женщины (14%), чем мужчины (11%). Однако каждый третий женатый или состоящий в отношениях мужчина (33%) планирует дарить своей женщине букет 14 февраля.

Впервые День влюбленных начали праздновать в нашей стране еще в 90-х, но вот уже 15 лет, как его популярность стремительно падает. Например, в 2007-м этот день отмечал каждый второй россиянин, а в 2021 — лишь 13% наших соотечественников.