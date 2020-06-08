День Святого Духа отметят православные 8 июня: что можно и нельзя делать в праздник

Православные христиане отмечают День Святого Духа в 2020 году 8 июня. Духов день (или Духов понедельник) — это продолжение праздника Троицы. Его отмечают на 51-й день после Пасхи. Как празднуют этот день и каким правилам нужно следовать в День Святого Духа — в материале «360».

В Духов день православные верующие чествуют Всесвятого Животворящего Духа и чтут память апостола Карпа. Этот праздник — прямое продолжение Троицы — дня сошествия Святого Духа и триединства сущности Бога.

Каких-то серьезных запретов со стороны церкви в Духов день нет. Обычно верующие ходят в храмы и молятся за упокой душ своих умерших родных.

В народе в День Святого Духа не принято тяжело работать. В церковные праздники люди обычно отказываются от труда, хотя официального запрета нет — это примета. Вернувшись после храма, люди не должны работать и по дому. Согласно приметам, стоит воздержаться от вышивки, шитья, вязания, стирки и уборки. В Духов день категорически запрещено ссориться с близкими.

Обычно в Духов день в гости приглашают гостей. По традиции, их необходимо встретить с особой радостью и усадить за праздничный стол. Накормить гостей нужно как следует. Приметы говорят, что если еда будет в этот день скудной, то хозяев весь год будут ждать проблемы с деньгами.

В древности в День Святого Духа девушки пускали венки по воде и гадали. Мужчинам же строго-настрого запрещалось подходить к воде в Духов день из-за русалок, которые якобы могут утащить под воду.