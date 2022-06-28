День семьи, любви и верности начнут отмечать в России официально

Российский президент Владимир Путин подписал указ, по которому День семьи, любви и верности стал официальным праздником. Его отмечают каждый год 8 июля.

«В целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, постановляю установить День семьи, любви и верности и отмечать его 8 июля», — сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Указ вступил в силу со дня его подписания.

Идея создания Дня семьи, любви и верности появилась в 2008 году. С таким предложением выступили молодые люди из города Муром. Идею одобрили в Госдуме и Совете Федерации. Также праздник поддержал Межрелигиозный совет России.

Символом Дня семьи, любви и верности стала ромашка. Цветок олицетворяет верность, чистоту, нежность. Главные герои праздника — святые Петр и Феврония. Русская православная церковь 8 июля чтит память покровителей семьи и брака.