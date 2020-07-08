День России захотели перенести на 1 июля

Председатель Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец выступила с идеей перенести День России на 1 июля. Сейчас праздник отмечают 12 июня.

Волынец считает, что 12 июня у многих ассоциируется с распадом Советского Союза, а не с независимостью страны. По ее мнению, 1 июля больше подходит для этого праздника. Ведь именно в этот день многие пошли голосовать по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщил RT, у которого в распоряжении оказалось письмо главы НРК к Кабмину.

«В связи с тем, что подавляющее большинство граждан России одобрили внесение поправок к Конституции… прошу Вас дать поручение правительству России <…> для утверждения даты окончания голосования, 1 июля, Днем России, объявления этой даты государственным праздником и выходным днем», — говорится в обращении.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ проходило с 25 июня по 1 июля. Москва и Нижегородская область могли выразить свое мнение дистанционно. Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство жителей РФ остались довольны организацией голосования.

Результаты показали, что 77,92% россиян проголосовали за, против высказались 21,27%. Итоговая явка составила 67,97%. Поправки начали действовать с 4 июля.