День работника ФСИН предложили учредить в России

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил учредить День работника уголовно-исполнительной системы. Отмечать его он предложил 12 марта.

Данный законопроект внесен на рассмотрение Законодательного собрания Санкт-Петербурга. В пояснительной записке обращено внимание, что управление федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области — это одна из крупнейших правоохранительных структур региона.

«Принимая во внимание значимость и важность деятельности органов уголовно-исполнительной системы, предлагается установить профессиональный праздник — День работника уголовно-исполнительной системы путем внесения соответствующего дополнения в утвержденный законом перечень международных, общепризнанных (традиционных) и общероссийских праздников и памятных дат, проведение мероприятий, связанных с которыми, ежегодно финансируется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга», — говорится в тексте документа, который цитирует «Фонтанка.ру».

Уголовно-исполнительная система состоит из исполняющих наказание учреждений, ФСИН, следственных изоляторов, предприятий, которые обеспечивают деятельность системы, лечебных и других учреждений.