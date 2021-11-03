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    03 ноября 2021, 13:20

    День призывника в Салехарде пройдет в онлайн-формате

    Салехардский центр молодежи снял видео для призывников

    Дарья Морозова

    Директор салехардского центра молодежи Снежана Денисова рассказала, что в этом году День призывника пройдет в онлайн-формате из-за эпидемической ситуации. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

    «В этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки День призывника проводим в виде видеопоздравления», — рассказала она.

    В ролике к призывникам обратились военный комиссар Салехарда и Приуральского района Александр Чуенко, заместитель начальника управления Росгвардии по ЯНАО Владимир Чигирев и депутат Госдумы Дмитрий Погорелый.

    Призывная кампания началась в регионе 1 ноября.