День призывника в Салехарде пройдет в онлайн-формате

Директор салехардского центра молодежи Снежана Денисова рассказала, что в этом году День призывника пройдет в онлайн-формате из-за эпидемической ситуации. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

«В этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки День призывника проводим в виде видеопоздравления», — рассказала она.

В ролике к призывникам обратились военный комиссар Салехарда и Приуральского района Александр Чуенко, заместитель начальника управления Росгвардии по ЯНАО Владимир Чигирев и депутат Госдумы Дмитрий Погорелый.

Призывная кампания началась в регионе 1 ноября.