Общество 03 августа 2023, 12:34 День пожарных и спасателей пройдет в «Лужниках» День пожарных и спасателей пройдет на площадке Московского урбанфорума в «Лужниках» Сайт мэра и правительства Москвы

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День пожарных и спасателей отметят на площадке Московского урбанистического форума в «Лужниках» в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Для посетителей подготовили масштабную развлекательную и познавательную программу.

Всего среди экспонатов — 23 единицы пожарно-спасательной техники. В их числе телескопический подъемник, пожарная автолестница, уникальный пожарно-спасательный комплекс «Водолей», суда на воздушной подушке, уникальная аэролодка «Север-650К» и пожарно-спасательные мотоциклы. Пресс-служба мэрии Москвы

В фотозоне «Примерочная супергероя» как взрослые, так и дети смогут примерить экипировку спасателей и пожарных. Для любителей спорта и высоты откроют 12-метровый скалодром. Спасатели на воде научат посетителей подавать специальные средства — круг и конец Александрова. Кинологи проведут показательные тренировки служебных собак.

Кроме того, гости мероприятия освоят навыки первой помощи и закрепят их на манекене-тренажере, а еще смогут отработать алгоритм действий при пожаре.

В рамках Московского урбанистического форума также состоится выставка коммунальной и спасательной техники. Она пройдет с 1 августа по 10 сентября.

Также гостям Московского урбанфорума покажут работу машинного зрения и лазерного сканирования. Посетители площадки в парке «Зарядье» узнают, как применяют инновации в системе городского хозяйства.