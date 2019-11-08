День полиции: истории и традиции праздника

День полиции ежегодно отмечается в России 10 ноября. В этом году праздник выпадает на воскресенье, а поэтому торжественные мероприятия проходят по всей стране в пятницу. Мало кто знает, как и когда он появился. «360» расскажет об этом в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел.

Многие даже не задумываются, почему тот или иной профессиональный праздник отмечается именно в этот конкретный день. Иногда дата действительно выбирается случайным образом, но День полиции не относится к их числу. Праздник, официальное название которого День сотрудника органов внутренних дел, ежегодно отмечается в годовщину создания рабочей полиции. Эта структура появилось в 1917 году, спустя три дня после Октябрьской революции.

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Впервые праздник отметили еще в 1962 году — именно тогда в СССР учредили День советской милиции. Однако тогда он считался только профессиональным, но не официальным торжеством — этот статус он получил лишь в 1980.

Первый концерт в честь праздника устроили в 1966 году, что затем делали ежегодно. Спустя шесть лет его стали транслировать по телевидению. За всю историю Дня полиции торжественный концерт отменили лишь однажды, в 1982 году, так как в этот день скончался генсек Леонид Брежнев.

Традиции праздника

С начала 2000-х годов ежегодный концерт в честь Дня полиции, который в 2011 году получил название «День сотрудника органов внутренних дел», проводится в Государственном Кремлевском дворце. Специально для правоохранителей выступают знаменитые звезды страны. Кроме того, особо отличившихся сотрудников полиции награждают первые лица государства.

Однако торжественные мероприятия проходят не только в Кремле. В этот день праздничные концерты устраиваются по всей стране. В городах выбирают лучших сотрудников, которых награждают орденами и ценными подаркам, а также присваивают им новые звания. Кроме того, 10 ноября принято чествовать ветеранов органов внутренних дел, а также возлагать цветы на могилы тех сотрудников, кто погиб во время выполнения своего гражданского долга.