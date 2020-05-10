«День Победы» на родном языке исполнили более миллиона человек

Более 1,1 миллиона человек исполнили на родном языке песню «День Победы». В акции приняли участие жители 60 стран мира.

Об этом сообщила пресс-служба партии «Единая Россия», которая выступила организатором этой акции.

Результаты акции «День Победы» на разных языках» превзошли наши самые смелые ожидания. Более 1,1 млн человек в разных странах мира и во всех регионах России приняли участие в ней и исполнили песню на разных языках Александр Хинштейн. замсекретаря генсовета партии «Единая Россия»

Хинштейн отметил, что более 50 тысяч человек отправили ролики, на которых лично исполняют «День Победы» — лучшие работы опубликуют на сайте. Всего в акции уже приняли участие жители 60 стран. Все желающие, кто еще не успел присоединиться, могут это сделать — акция продлится до 11 мая.

В 2020 году песня впервые прозвучала на армянском языке, а также на языках коренных малочисленных народов Кузбасса — шорцев и телеутов. В акции приняли участие и знаменитости — Николай Басков, Лев Лещенко, Александр Коган, Михаил Галустян. Известная певица Диана Гурцкая впервые исполнила «День Победы» на грузинском языке. Песню перевели специально для акции.

«Самое главное — наша акция еще раз подтвердила единство и братство всех народов России и бывшего Советского союза, усилиями которых 75 лет назад была одержана Победа», — заключил Александр Хинштейн.