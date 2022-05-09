Мизулина назвала количество выявленных фейков про День Победы и «Бессмертный полк»

Против России сейчас идет настоящая информационная война. Более восьми миллионов фактов публикации недостоверной информации о стране, ее жителях, армии и специальной военной операции выявили специалисты Лиги безопасного интернета. Об этом «360» рассказала глава организации Екатерина Мизулина.

Она подчеркнула, что это связано с новым подъемом идей нацизма, который охватил уже всю планету. Главная задача россиян, как внуков и правнуков тех, кто победил в Великой Отечественной войне, — остановить распространение нацизма.

«Более восьми миллионов фейков о нашей стране, о россиянах, о военнослужащих, о спецоперации распространено сейчас по всему миру. Мы продолжаем этот мониторинг. В последние две недели особенно много было таких фейков про День Победы и о „Бессмертном полке“. Более 200 тысяч таких фактов мы выявили», — заявила Мизулина.

Она подчеркнула, что часть недостоверной информации содержала в себе откровенные провокации и призывы к незаконным действиям.

Глава Лиги безопасного интернета добавила, что о манипуляциях с информацией нужно рассказывать современным детям, чтобы они не стали жертвами провокации. Нужно объяснять, кто стоит за распространением недостоверных фактов и с какой целью это делается. В этом может помочь единый учебник истории, который предложило ввести Министерство просвещения.

«Мы очень серьезно изучали этот вопрос. Оказалось, что у нас в разных регионах дети занимаются по разным учебникам. Многие ключевые события Великой Отечественной войны они узнают по-разному, а про некоторые вообще не упоминается. Поэтому нужен единый учебник и единое преподавание истории по всей стране», — подчеркнула Екатерина Мизулина.

Она добавила, что рассчитывает, что сегодня праздник пройдет спокойно.

«Главное, что мы все вместе выйдем на акции „Бессмертный полк“, которую я очень жду», — поделилась Мизулина. Глава Лиги безопасного интернета подчеркнула, что участвует в акции каждый год и очень переживала, когда на время пандемии «Бессмертный полк» перешел в онлайн.

«Сейчас снова можно пройтись с портретами наших родных. Это просто прекрасно. В „Бессмертном полку“ атмосфера особенная, дружелюбная», — отметила она.

Екатерина Мизулина рассказала, что в акции она понесет портрет своего прадеда, который во время Великой Отечественной войны принимал участие в боях.

«Он был очень контужен в бою и в очень молодом возрасте ушел из жизни. Недавно мы узнали, что мой прадед был участником битвы за Берлин. Многие годы мы об этом даже не слышали, но случайно нашли в архиве фотографию», — рассказала Мизулина.

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что учебники по истории дополнят главой о проведении специальной военной операции на Украине. По его словам, в современной учебной литературе пропишут все события, которые происходят сейчас.

Также глава ведомства отметил, что начиная с первого класса в российских школах появятся дополнительные уроки по историческому просвещению. Это позволит детям не подвергаться влиянию недостоверной информации, которая сейчас распространяется в Сети.