День памяти жертв преступлений украинских националистов предложили учредить в Госдуме

В Госдуме предложили учредить 2 мая днем памяти жертв украинских националистов. С таким письмом к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился депутат Евгений Федоров, написал RT.

По его словам, с 2014 года русскоязычное население на Украине подвергается «истреблению по этническому и культурному признаку»

«В связи с этим… прошу Вас дать поручение профильным ведомствам рассмотреть вопрос о возможности учреждения 2 мая ежегодного нерабочего дня памяти жертв преступлений украинских националистических и неонацистских формирований по дате организации пожара в одесском Доме профсоюзов в 2014 году — первого эпизода в череде преступлений против русского и русскоязычного населения Украины», — говорится в письме.