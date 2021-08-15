День памяти Виктора Цоя начался на Арбате. Прямая трансляция

В воскресенье, 15 августа, фанаты легендарного советского рокера Виктора Цоя собрались на Арбате, чтобы вспомнить его творчество. Онлайн-трансляцию ведет «360».

Советского рокера не стало 15 августа 1990 года. Именно этот день и объявили Днем памяти Виктора Цоя. Ежегодно поклонники собираются у стены Цоя на Арбате и поют его песни.

Музыкант погиб в результате ДТП. Как известно, Виктор Цой уснул, его машина вылетела на встречную полосу и протаранила автобус.

«Мне было 24 года тогда, я сразу его полюбил, его исполнение, талант. Заворожил меня. О его смерти я узнал из СМИ», — рассказал один из фанатов рок-музыканта Никита.