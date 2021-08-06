День памяти князей Бориса и Глеба отмечают 6 августа

Православные 6 августа отмечают День Бориса и Глеба. Князья были канонизированы Византийской православной церковью. Об этом сообщило ИА Nation News.

Борис и Глеб были сыновьями князя Владимира Красна Солнышка, который крестил Русь. Старотерпцами они считаются, потому что были убиты своим братом Святополком Окаянным и при этом приняли свою участь со смирением. Святополк расправиться с ними, чтобы самостоятельно править Русью.

По легенде, убийцы подосланные князем застали Бориса за молитвой. Он не сопротивлялся и сказал им: «Братья, приступивши — заканчивайте порученное вам. И да будет мир брату моему и вам!». Глеба же убили, чтобы он не попытался отомстить за брата.

В этот день, 6 августа, крестьяне не выходили на поля. Они верили, что в урожай может ударить молния. Другие названия этого дня: «Борис и Глеб — поспел хлеб», «Зажины» и «Паликопная».

Также в День Бориса и Глеба принято было делать заготовки на зиму: готовить варенье, компоты и сухофрукты. Еще делали веники для бани из молодой березы.