День памяти Кадырова прошел на ледовой арене ЦСКА

В субботу в рамках празднования 70-летия со дня рождения первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова на ледовой арене ЦСКА состоялся матч памяти между командами «Ахмат» и «Легенды хоккея». Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, как много Кадыров сделал для своего народа.

«Сегодня у нас День памяти Ахмата-Хаджи Кадырова, человек, который остановил войну, который обеспечил мир и благополучие. Каждый человек, каждая семья мечтает быть счастливыми, для этого нужен мир, нужна стабильность, развитие и процветание. Я очень рад, что сегодня разные регионы нашей страны взаимодействуют, общаются, дружат, находят общее и развиваются в самых разных направлениях», — сказал Воробьев перед началом игры.

В субботу на лед вышли легендарные российские и советские хоккеисты, олимпийские чемпионы и чемпионы мира Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Андрей Коваленко, Виталий Прохоров, Алексей Жамнов.