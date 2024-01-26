Общество 26 января 2024, 19:02 День открытых дверей МГУ прошел в павильоне «Роснефти» на ВДНХ

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В пятницу, 26 января, в павильоне «Роснефти» на Международной выставке-форуме «Россия» прошел День открытых дверей Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ). В рамках мероприятия рассказали, как поступить в вуз и устроиться на хорошую работу.

МГУ — ключевой университет-партнер «Роснефти» с 2006 года. К основным направлениям сотрудничества компании и вуза относятся подготовка и переподготовка кадров, создание инфраструктуры совместных проектов и научно-исследовательская деятельность.

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«Молодежь очень активная, она заинтересованная, она энергичная. Наша система непрерывного образования, которую мы создали, она направлена, прежде всего, на формирование внешнего кадрового резерва, на привлечение талантливой, одаренной, инициативной молодежи на работу в предприятиях компании», — рассказала замдиректора департамента кадров ПАО «НК „Роснефть“» Тамара Соловых.

Пресс-служба ПАО «НК „Роснефть“ Пресс-служба ПАО «НК „Роснефть“ Пресс-служба ПАО «НК „Роснефть“ Пресс-служба ПАО «НК „Роснефть“ Пресс-служба ПАО «НК „Роснефть“

Ежегодно в компанию трудоустраиваются более 2,5 тысячи выпускников колледжей и вузов. Среди них — геологи, бурильщики и механики.

Школьник по имени Илья поделился, что мечтает о поступлении в МГУ. Он выбирает между такими отраслями, как химпроизводство и медицина.

«Мы берем ребенка на стадии, когда он хочет творить, и очень важно его удержать, „просквозить“ через университет, через кафедру, через научного руководителя, через постановку задачи — дальше в отрасль и то, что это делает „Роснефть“ и поддерживают весь спектр, это, в первую очередь, уникальность нашего взаимодействия», — подчеркнул проректор МГУ Леонид Гусев.

Пресс-служба ПАО «НК „Роснефть“ Пресс-служба ПАО «НК „Роснефть“ Пресс-служба ПАО «НК „Роснефть“ Пресс-служба ПАО «НК „Роснефть“ Пресс-служба ПАО «НК „Роснефть“

«Роснефть» сотрудничает с учебными заведениями в рамках корпоративной системы «Школа-вуз-предприятие».