В 2019 году осеннее равноденствие приходится на 23 сентября. В это день примерно 12 часов будет светло и столько же — темно. Равноденствие издавна считается энергетически сильным днем. Что нужно и что нельзя делать 23 сентября, рассказывает «360».

Точное время

Осеннее равноденствие в этом году начнется в 01:54 по Гринвичу или 03:54 по Москве. Солнце пересечет экватор и перейдет из северного полушария в южное. После это дни будут становиться короче. Самым коротким традиционно считается 22 декабря. После этого световой день вновь начнет прибавляться.

Что можно и что нельзя делать

В день осеннего равноденствия в этом году Солнце окажется в созвездии Весов. Астрологи рекомендуют 23 сентября заняться внутренней работой, проанализировать свои последние поступки и сделать выводы. Также это дата благоприятна для планирования новых целей.

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День лучше провести в спокойной атмосфере. Нежелательно ввязываться в авантюры и создавать рисковые ситуации. Желательно закончить все начатые дела и заняться здоровьем.

В день осеннего равноденствия нельзя сквернословить, ругаться с кем-то, выяснять отношения. Негатив, который человек источает, может разрушить сильную позитивную энергетику этого дня и привести к неудачам.

Ритуалы

Издревле люди проводили в день осеннего равноденствия множество ритуалов. Этот день считался энергетически сильным, поэтому он хорош для загадывания желаний. Одним из распространенных обрядов в день осеннего равноденствия остается ритуал очищения от негатива. Это можно сделать с помощью уборки в доме. Также можно перечислить на листке все свои неудачи и проблемы, а потом сжечь бумагу.

Народные приметы

Источник фото: Pixabay

Существует множество примет, связанных с днем осеннего равноденствия. Вот некоторые из них:

— какая погода в этот день, такой же будет и вся осень;

— если в этот день ясная и сухая погода, то зима поздняя будет;

— если на дубах много желудей, то на Рождество будет много снега;

— листья на березах и рябине пожелтели, скоро начнутся морозы;

— если птицы улетают в теплые края, то зима наступит рано и будет суровой;

— большой урожай рябины предсказывает мокрую осень и холодную зиму;

— теплая осень будет, если увидеть грозу.