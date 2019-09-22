День осеннего равноденствия — 2019: прощаемся с летом и загадываем желания
Точное время, приметы, ритуалы
Точное время
Осеннее равноденствие в этом году начнется в 01:54 по Гринвичу или 03:54 по Москве. Солнце пересечет экватор и перейдет из северного полушария в южное. После это дни будут становиться короче. Самым коротким традиционно считается 22 декабря. После этого световой день вновь начнет прибавляться.
Что можно и что нельзя делать
В день осеннего равноденствия в этом году Солнце окажется в созвездии Весов. Астрологи рекомендуют 23 сентября заняться внутренней работой, проанализировать свои последние поступки и сделать выводы. Также это дата благоприятна для планирования новых целей.
День лучше провести в спокойной атмосфере. Нежелательно ввязываться в авантюры и создавать рисковые ситуации. Желательно закончить все начатые дела и заняться здоровьем.
В день осеннего равноденствия нельзя сквернословить, ругаться с кем-то, выяснять отношения. Негатив, который человек источает, может разрушить сильную позитивную энергетику этого дня и привести к неудачам.
Ритуалы
Издревле люди проводили в день осеннего равноденствия множество ритуалов. Этот день считался энергетически сильным, поэтому он хорош для загадывания желаний. Одним из распространенных обрядов в день осеннего равноденствия остается ритуал очищения от негатива. Это можно сделать с помощью уборки в доме. Также можно перечислить на листке все свои неудачи и проблемы, а потом сжечь бумагу.
Народные приметы
Существует множество примет, связанных с днем осеннего равноденствия. Вот некоторые из них:
— какая погода в этот день, такой же будет и вся осень;
— если в этот день ясная и сухая погода, то зима поздняя будет;
— если на дубах много желудей, то на Рождество будет много снега;
— листья на березах и рябине пожелтели, скоро начнутся морозы;
— если птицы улетают в теплые края, то зима наступит рано и будет суровой;
— большой урожай рябины предсказывает мокрую осень и холодную зиму;
— теплая осень будет, если увидеть грозу.