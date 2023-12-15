15 декабря 2023, 15:02
День ориентирования проведут в парке «Ходынское поле» в Москве
День ориентирования пройдет в парке «Ходынское поле» в Москве 16 декабря
В столичном парке «Ходынское поле» 16 декабря пройдет мероприятие «Рогейн: следуя культуре». Об этом сообщила пресс-служба департамента культуры Москвы.
Основным событием мероприятия станут индивидуальные соревнования на познавательном треке, которые начнутся в 11:20. Участникам предстоит преодолеть маршрут, включающий 50 точек, на каждой из которых необходимо будет ответить на вопросы, связанные с культурным богатством России.
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Соревнования по спортивному ориентированию начнутся в 12:00. Задача соревнующихся — наиболее быстро освоить дистанцию.
В 11:30 и 12:30 состоятся уличные мастер-классы по ориентированию для всех желающих, как новичков, так и опытных. Участие открыто для взрослых и детей старше шести лет. Сбор групп пройдет возле шатра «Лекторий».
Для гостей также подготовят лабиринт площадью свыше 900 квадратных метров, который будет работать с 10:15 до 14:00. Здесь можно будет испытать наблюдательность и память, пытаясь найти выход.
В 14:20 начнутся демонстрационные выступления атлетов.
В павильоне «Лекторий» весь день будут идти лекции о нюансах ориентирования. Максим Цветков, двукратный чемпион России по этому виду спорта, выступит с лекцией в 10:30. Марина Трубкина, мастер спорта и медалистка юношеских чемпионатов Европы, поделится своим опытом в 11:30.
Также 23 и 24 декабря всероссийские соревнования по спортивному ориентированию на лыжах пройдут в Одинцове.
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