День оленевода отметили в Красноярском крае

В поселке Советская Речка Краснодарского края люди, занимающиеся оленеводством, отметили День оленевода. Об этом рассказал ОТР.

Партнером праздника стала компания «РН-Ванкор», которая входит в добывающий комплекс Роснефти. Победителей конкурсов наградили новыми снегоходами, а гости получили угощения из рыбы, оленины и ягод.

«С малочисленными народами мы всегда работаем плечом к плечу. И мы стараемся участвовать во всех мероприятиях, которые проводятся и выступаем спонсорами и стараемся помогать им вести свой уклад традиционный жизни», — сказал заместитель гендиректора «РН-Ванкор» по развитию производства Александр Вершинин.

Многие проекты, которые организуются дочерними предприятиями «Роснефти», направлены на поддержку коренных малочисленных народов севера и на сохранение местной природы.