День оленевода отметили в Красноярском крае

В поселке Советская Речка Туруханского района Красноярского края провели День оленевода. Это главный праздник коренных малочисленных народов Севера.

Советская Речка — единственный поселок в Туруханском районе, где занимаются разведением северных оленей. Здесь проживают 110 представителей коренных народов Севера, среди которых эвенки, ненцы, а также самые малочисленные национальности — кеты, которых сегодня насчитывается около 1000 во всем мире. Здесь также проживают селькупы общей численностью чуть более 4000 человек.

Компания «РН-Ванкор», которая входит в добывающий комплекс НК «Роснефть», выступила генеральным партнером главного праздника коренных малочисленных народов Севера. Самой зрелищной частью праздника стали гонки на оленьих упряжках. Эти гонки всегда непредсказуемы и бескомпромиссны.

Заместитель генерального директора «РН-Ванкор» по развитию производства Александр Вершинин рассказал о том, что компания выступает спонсором этого мероприятия и старается помогать коренным народам сохранять традиционный уклад их жизни.

Победительницей женской гонки стала местная жительница Гея Давендук. Эта победа — ее личный реванш.

«Я пришла в том году последней. У меня просто олени не туда пошли, повернула назад. А в этом году как-то я настроилась, пришла первой», — поделилась своей радостью Гея.

Победители в мужском и женском заездах получили подарки от «РН-Ванкор» — новые снегоходы «Буран». Также жители Советской Речки соревновались в национальной борьбе, метании маута на хорей (аркан набрасывают на длинный шест, которым погоняют оленей) и прыжках через нарты (традиционные сани). Женщины провели конкурс «Лучшая хозяйка тундры». Готовили национальные блюда из рыбы и мяса оленя, а также демонстрировали изделия декоративно-прикладного творчества, традиции изготовления которых передаются из поколения в поколение уже сотни лет.

После сложной гонки и животным, и людям нужен полноценный отдых. Хозяева оленей об этом заботятся. А за дикими оленями на этих территориях присматривает компания «Роснефть». Уже восемь лет компания следит за их численностью и здоровьем.

Президент региональной Ассоциации коренных малочисленных народов Красноярского края Артур Гаюльский отметил, что исследования, которые проводит «Роснефть», помогают понять пути миграции животных, их местонахождение, численность популяции.

«Мы надеемся, что „Роснефть“ продолжит эту работу, не остановится, для того чтобы и население, и жители Таймыра могли понимать, в каком состоянии находится популяция», — сказал Гаюльский.

Проект имеет прикладное значение для Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского районов, так как северный олень составляет основу их экосистемы. Подобные исследования в регионе не проводились с советских времен. В настоящее время отсутствует достоверная информация о численности и состоянии животных. Эти данные представляют большой интерес как для науки, так и для коренного населения, занимающегося промыслом. В течение нескольких лет научные сотрудники наблюдают за миграцией оленей с использованием спутниковых ошейников. Благодаря проекту впервые удалось проследить полный цикл миграции диких оленей. За время исследования были выявлены сезонные особенности перемещения животных, изучен характер миграции в зависимости от погодных условий и других факторов среды обитания. Ученые выяснили, что происходят существенные отклонения от стад привычных маршрутов. Предположительно, вследствие меняющихся климатических условий.