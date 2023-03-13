Общество 13 марта 2023, 17:15 День оленевода отметили в Харампуре

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В Харампуре отметили День оленевода, а также 90 лет со дня основания деревни. Праздник прошел при поддержке НК «Роснефть». Компания поддерживает населенный пункт уже более 20 лет.

День оленевода — один из самых долгожданных и значимых праздников для северян. Все потому, что их разделяют сотни километров. Но раз в году кочевники откладывают все дела и приезжают посоревноваться в силе и ловкости, обменяться новостями, а еще — вспомнить давние традиции.

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Самым зрелищным эпизодом этого праздника стала гонка на оленьих упряжках. Участники заранее готовились к необычному забегу. На протяжении года они наблюдали за животными — изучали состояние их ног, осанку, а также уделяли внимание родословной. Дело в том, что если родители были быстрыми и выносливыми, то их потомство обычно наследует эти качества.

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пресс-служба ПАО НК «Роснефть» пресс-служба ПАО НК «Роснефть» пресс-служба ПАО НК «Роснефть» пресс-служба ПАО НК «Роснефть» пресс-служба ПАО НК «Роснефть» пресс-служба ПАО НК «Роснефть» пресс-служба ПАО НК «Роснефть» пресс-служба ПАО НК «Роснефть»

Еще в 1996 году деревня находилась в полном упадке. Однако ситуацию изменила НК «Роснефть». Компания с уважением относится к культурному наследию, традициям и правам коренных малочисленных народов, на территории проживания которых она работает. «Роснефть» также поддерживает проекты, связанные с сохранением уникальных этнокультур коренных народов Севера и местных сообществ.

Одним из самых масштабных проектов НК «Роснефть» стало возрождение поселения Харампур. Его основали в 20-х годах прошлого века для торговой фактории. Сейчас деревня стала настоящим центром культуры лесных ненцев. С 2002 года нефтяники построили здесь цех по переработке рыбы, библиотеку, 20 капитальных коттеджей, стилизованных под традиционное жилище. Кроме того, в Харампуре появилась школа-интернат, где дети оленеводов и рыбаков изучают родной язык и традиционные ремесла.

Деревню отстроили практически заново. На заре нулевых и сегодня компания «Роснефти» «Харампурнефтегаз» активно поддерживает все праздники, все мероприятия — такой посильный социальный вклад именно в развитие деревни. Антон Колодин глава Пуровского района

Телеканал «360»

Завершится праздник в конце апреля. Присоединиться к мероприятиям могут все желающие, ведь День оленевода перемещается по населенным пунктам Ямала. Уже в эту субботу его встретят в Огворте, Халясавэйе и Тольке. Кроме того, на празднике можно встретить суженого или суженую. Это — еще одна причина, по которой кочевники приезжают сюда даже из самых отдаленных стойбищ.