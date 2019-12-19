День Николая Чудотворца отмечают 19 декабря: история и традиции праздника

Православные 19 декабря отмечают день Николая Чудотворца. В народе его еще называют днем Святого Николая. Он открывает череду зимних праздников. Неслучайно святой стал прообразом Санта-Клауса. Об истории и традициях этого дня — в материале «360».

История

Святой Николай родился в III веке в греческой колонии Патара в римской провинции Ликия. С детства он изучал Священное Писание, в юношестве уже был чтецом в храме, потом получил сан священника, позже — принял епископский посох. Николай всегда боролся за веру, хотя и жил в тяжелые для христиан времена. Император Диоклетиан запретил проповедовать христианство в Римской империи. Тех, кто ослушивался его приказа, он казнил.

Святитель Святой Николай считается защитником оклеветанных и детей, а также моряков и путешественников. В народе его назвали Чудотворцем. Люди верили, что молитвы к Николаю имеют большую силу. Так, к нему обращаются с просьбой помочь тяжелобольным, а также святому молятся о здравии детей и благополучном пути.

Традиции

Верующие обычно посещают 19 декабря церковь и молятся святому Николаю. Считается, что Чудотворец помогает всем тем, кто готов признаться в своих ошибках и встать на путь истинный. День святителя Николая считается предвестником скорого Нового года и Рождества. В этот день доброй традицией считается устроить застолье, встретиться с близкими или дальними родственниками. В старину говорили: «На Никольщину зови друга, зови и ворога, оба будут друзья».

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Также существует поверье, что 19 декабря — последний день, когда нужно отдавать долги. Если человек это делает, то в следующем году его ждут удача и достаток. Также в день Николая Чудотворца советуют как можно больше помогать людям. Издревле в этот день старались помочь немощным и беднякам.

А вот что не нужно делать, так это ссориться или ругаться на детей. В народе верили, что в этом случае Николай может прогневаться и наказать человека. Не рекомендуется тяжело работать, заниматься уборкой, стиркой, ремонтом. Кроме того, на Руси старались в день святого Николая не давать в долг, иначе можно было лишиться благополучия.

Поскольку рождественский пост 19 декабря продолжается, верующим нельзя есть мясо, яйца, масло, молочные продукты. Под запретом и алкоголь.

Приметы

День Николая Чудотворца еще называли Днем Николы Зимнего. Дело в том, что раньше 19 декабря начинались сильные морозы. Их еще называли Никольскими.

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По приметам, если в этот день погода тихая и ясная, то и конец мая будет теплым и сухим. Иней в День святого Николая говорил людям на Руси о том, что урожай зерновых в следующим году должен быть богатым. Если в день Николая Чудотворца на улице много снега, то весна будет ранней и влажной.