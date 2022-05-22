День Николая Чудотворца 22 мая: что можно и нельзя в этот день

День Николая Чудотворца отмечают 22 мая. К этому празднику приурочен ряд народных примет. Их список опубликовали на сайте «Московского комсомольца».

«Николай Чудотворец, память которого чтут в этот день, считается покровителем моряков, купцов и детей. Еще при жизни Николай прославился способностью примирять враждующих, охранять невинно осужденных и защищать от напрасной смерти», — отметили журналисты издания.

Среди запретных планов на 22 мая — причинение вреда животным, детям и слабым. Любые негативные действия в их сторону — включая летальный исход — привлекут неприятности в жизнь обидчика.

Издревле россияне старались не заходить в водоемы до 22 мая. Обычно купались уже после праздника Николая Чудотворца.

В этот день желательно отложить планы по изучению кройки и шитья. Любое рукоделие, шитье или использование ножниц может «обрезать» путь удачи в вашу жизнь или запутать их.

Однако предаваться тунеядству 22 мая тоже не стоит. Считается, что это усложнит работу в дальнейшем.

Кроме того, с празднованием Дня Николая Чудотворца связан ряд примет. Например, если 22 мая утро было влажным и туманным, то нужно умыться росой. Такой обряд привлекает здоровье для человека и плодородие его земле. Кроме того, хорошим признаком считается прошедший в этот день дождь. А гром предвещал ясную и теплую погоду на ближайшие дни.

Свадьбы на День Николая Чудотворца сулили счастливый брак.