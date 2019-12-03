День Неизвестного солдата в России. Как отмечают памятную дату

3 декабря в России ежегодно отмечается День Неизвестного солдата. В этот день по всей стране проходят торжественные мероприятия в память о советских и российских воинах, погибших в боевых действиях.

История

Эта памятная дата установлена в 2014 году. 3 декабря выбрано в связи с тем, что в этот день в 1966 году прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду.

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Символом этого памятного дня считаются слова «Никто не забыт, ничто не забыто». В честь этой даты по всей стране пройдут памятные митинги, церемонии возложения цветов и другие торжественные мероприятия. В школах в этой день традиционно устраивают выставки и уроки мужества.

День Неизвестного солдата в 2019 году

В 2019-м 3 декабря в Музее Победы на Поклонной горе состоится торжественное открытие Всероссийского патриотического форума. Перед открытием его участники возложат цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Среди участников церемонии заявлен председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов.

Могила Неизвестного солдата в Александровском саду. Источник фото: РИА «Новости»

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В нескольких регионах ко Дню Неизвестного солдата приурочат открытие памятников. Так, в Новосибирске откроют памятник на мемориале «Раненый воин». Монумент посвящен двум бойцам Красной Армии, пропавшим в декабре 1941 года в боях под Москвой. Их останки нашли в 1974-м.

Новый памятник открыли в Майкопе, он посвящен партизанскому отряду имени братьев Игнатовых, который действовал в Краснодарском крае. 3 декабря возле монумента пройдут памятные мероприятия. Митинги в память о погибших также пройдут в Симферополе, Новороссийске, Волгограде.

Братская могила моряков во Владивостоке. Источник фото: РИА «Новости»

На Алтае 3 декабря организуют патриотическую акцию «Помня Победу, возрождаем Россию». Курсанты-участники зажгут от Вечного огня пламя в лампадках и развезут по всем мемориалам Горно-Алтайска.

День Неизвестного солдата стал уже международным праздником. Традиционно его отмечают в бывших республиках Советского Союза. В Кишиневе, например, пройдет церемония возложения цветов к Вечному огню в мемориальном комплексе «Вечность». Памятные мероприятия намечены в Баку и Вильнюсе.