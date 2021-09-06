День нефтяника отметили в Капотне по-спортивному

Столичный нефтеперерабатывающий завод отметил День нефтяника в Капотне спортивными мероприятиями. Несмотря на дождливую и ветреную погоду, сотрудники предприятия посоревновались в скорости, ловкости и смекалке.

«Воздушный» дартс, скалолазание и полоса препятствий — напоминает профессиональную спартакиаду, но нет — так отмечает День нефтяника столичный НПЗ. Игнорируя дождь и промозглый ветер, сотрудники предприятия состязаются в скорости, ловкости и смекалке.

В празднике приняли участие не только сотрудники предприятия, но и местные жители.

«На самом деле очень драйвово! На улице холодно, но эти активные мероприятия помогают нам согреться», — поделились впечатлениями сотрудники МНПЗ.

Грела участников и поддержка зрителей — жителей Капотни. Уже более 80 лет соседства район и завод поддерживают друг друга.

«В Капотне живу уже долгое время — лет 15, наверное. Мы сюда приехали. Не представляю свою жизнь без завода, без этого праздника, который проходит каждый год. Это атмосферное всегда мероприятие, мне очень нравится», — отметила местная жительница.

В программе спартакиады было пять заданий. На их выполнение участникам дали 10 минут. Болельщики активно поддерживали команды. Благо стадион способен вместить большое количество зрителей. О комфорте жителей в районе думают постоянно. Капотня превращается в один из самых привлекательных столичных районов.

«Еще несколько лет назад это походило на такой райцентр немножко заброшенный. Сейчас Капотню можно сравнить с Нью-Йорком. Шикарные парки, прекрасная благоустроенная набережная, городская среда современная. Жители Капотни, несмотря на некоторую транспортную оторванность от Москвы, чувствуют себя хорошо и комфортно. И во всем этом активное участие принимают сотрудники МНПЗ», — уточнил Петр Толстой, депутат Государственной думы.

Сегодня Капотня входит в топ-3 районов, где цены на недвижимость стремительно растут. Благодаря участию в столичной программе «Мой район» здесь появились прогулочные дорожки, набережная, площадки для пикника и тренировок, а также детские городки. Не остался в стороне и МНПЗ.

«Можно сказать, что теперь район Капотня — это не просто Капотня, а Капотня 2.0. Естественно, много проходило вместе с заводом: памятники воинам Великой Отечественной войны, набережная. Многие процессы были организованы так, что завод принимал самое непосредственное участие. Поэтому мы два стратегических партнера и хороший пример того, как соседствуют обычный спальный промышленный район на одной территории вместе с крупным, достаточно серьезным предприятием», — сказал Игорь Давидович, глава управы района Капотня города Москвы.

Оценить изменения района может любой: Капотня и Московский НПЗ вошли в список экскурсий Музея Москвы, а также в серию экскурсий Департамента инвестиционной и промышленной политики «Открой Моспром».