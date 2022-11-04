День народного единства в Салехарде отметили Гастрономическим концертом | 360°

04 ноября 2022, 20:58
День народного единства в Салехарде отметили Гастрономическим концертом
В Салехарде на праздновании Дня народного единства на Гастрономическом концерте горожан угощали национальными блюдами. Еду готовили в юртах и чумах на площади у ЦКиС «Геолог», сообщило издание «Север Пресс».
Перед каждой «полевой кухней» установили информационные таблички с названием блюда и угощающей организации.
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«Раньше пекли лепешки с кровью вместо воды. Они получались будто шоколадные по вкусу. Готовили их на печке. Когда появились дрожжи, тесто стало другим и печь стали шаньги, пироги под печкой, как в духовке», — рассказала хозяйка одного из чумов Светлана Тайшина.
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На сцене у «Геолога» выступали городские артисты и творческие коллективы, на большом экране велась трансляция всего мероприятия. Ведущим кулинарной части был известный на Ямале фуд-блогер Джафар Саитов.
В Коломне в День народного единства горожане прошли крестным ходом в исторической части города. Патриотический митинг организовали у стен Коломенского кремля, у памятника Дмитрию Донскому.
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