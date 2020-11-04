День народного единства россияне отметят в онлайн-формате

Большинство мероприятий, приуроченных ко Дню России, 4 ноября состоится в онлайн-формате. В стране пройдут выставки, патриотические, спортивные и культурные акции, флешмобы и концерты. В Москве праздничная программа начнется на ВДНХ.

По данным ТАСС, в прямом эфире состоится мастер-класс сыроделия и лекция «Единство в космосе». Зрителям расскажут о советской космической программе 1966–1991 годов.

В парке «Россия — Моя история» на ВДНХ состоится онлайн-квест, в кинотеатрах «Москино» покажут документальный фильм «Москва 1941-1945. Хроники будней». Для школьников проведут мастер-классы во Дворце творчества детей и молодежи «Восточный» и в Центре детского и юношеского творчества «Бибирево»

В Тульской области подведут итоги онлайн-акции «МыЕдины71» и выберут самый лучший видеоролик с записью выступления жителей региона. В Симферополе будут делать матрешек, в Ростове-на-Дону — проведут онлайн-экскурсии.

В Новосибирской области на праздник запланировано проведение более тысячи мероприятий. В частности, состоится трансляция XIХ Городского фестиваля национальных культур «Новосибирск — город дружбы».

В Ярославле и Великом Новгороде, а также Кабардино-Балкарии откроются фотовыставки Общенационального историко-культурного проекта «Россия. Полет через века».

В Нижегородской области решили из портретов горожан воссоздать картину Константина Маковского «Воззвание Минина». В Тамбове в праздник проведут областную мотогонку для юношей и девушек, а в Железноводске — велозаезд.

В Ингушетии запланирован республиканский турнир по пейнтболу. В нем примут участие 50 участников.

Часть мероприятий в Адыгее, Бурятии и на Дальнем Востоке будет посвящена Великой Отечественной войне.

Из-за распространения коронавируса 4 ноября для посещений будут закрыты Московский Кремль, мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены.