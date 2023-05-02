Общество 02 мая 2023, 15:47 День молодежи будут праздновать в России в последнюю субботу июня

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Депутаты Госдумы решили перенести празднование Дня молодежи на последнюю субботу июня, потому что раньше он выпадал на разные дни, и это было неудобно. Об этом RT рассказал председатель комитета Госдумы по молодёжной политике Артем Метелев.

По его словам, в Госдуме приняли правильное решение. Потому что раньше праздник нередко выпадал на будний день. И это мешало молодежи, особенно студентам, хорошо его отметить.

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«А так как по всей стране делаются мероприятия, проводятся концерты и фестивали для молодых людей, в том числе и в вечернее время, то лучше, конечно, когда это выпадает на субботу. Чтобы последующее за этим днём воскресенье могло дать возможность молодым людям почувствовать выходное и праздничное настроение», — подчеркнул депутат.

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