День Крещения Руси может стать выходным для жителей Севастополя в будущем году

«Для Севастополя, где крестился князь Владимир, откуда пошла православная Русь, а потом и Россия, мы должны этот день праздновать по-особому. Мы можем сделать событие федерального уровня, потому что у нас для этого есть все возможности — это историческое место Крещения Руси», — подчеркнул Развожаев.

Он пояснил, что идея о выходном дне уже обсуждена с депутатами. Политик отметил, что собирается сделать этот праздник масштабным и вынести его на городские пространства, площади и другие общественные места, информирует сайт «Новый Севастополь».

День крещения Руси отмечается 28 июля. В нынешнем году в Севастополе в честь этой даты прошел крестный ход, литургия в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе, а также творческая встреча с актером театра и кино Василием Лановым.