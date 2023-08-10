10 августа 2023, 15:56
День коренных народов отпраздновали в ХМАО 9 августа
Международный день коренных народов мира, посвященный сохранению культуры этнических общностей, масштабно отметили в Ханты-Мансийском автономном округе 9 августа. Об этом сообщили на сайте телеканала ОТР.
Организаторы праздника подготовили для гостей разнообразные тематические площадки, где можно было обучиться плетению из тростника. В местном музее под открытым небом гости также могли стать участниками оркестра.
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По словам губернатора Натальи Комаровой, сейчас в регионе разрабатываются новые образовательные программы в области родного языка.
ХМАО
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