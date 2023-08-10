Общество 10 августа 2023, 15:56 День коренных народов отпраздновали в ХМАО 9 августа

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Международный день коренных народов мира, посвященный сохранению культуры этнических общностей, масштабно отметили в Ханты-Мансийском автономном округе 9 августа. Об этом сообщили на сайте телеканала ОТР.

Организаторы праздника подготовили для гостей разнообразные тематические площадки, где можно было обучиться плетению из тростника. В местном музее под открытым небом гости также могли стать участниками оркестра.

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