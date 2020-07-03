День Конституции предложили перенести на 1 июля и сделать выходным

В Госдуме предложили в будущем сделать 1 июля выходным днем. На эту дату могут перенести День Конституции РФ, который традиционно отмечают 12 декабря.

Идея принадлежит вице-спикеру нижней палаты парламента Ольге Епифановой, сообщило РИА «Новости». Политик считает, что 1 июля запомнят все, кто участвовал во всероссийском голосовании по поправкам к основному закону страны.

«Хорошо, что был специально объявлен выходной. <…> Когда-то День Конституции считался праздничным нерабочим днем», — напомнила Епифанова. Она добавила, что традицию отменили около 15 лет назад.

Парламентарий считает, что продолжить ее в современной России было бы неплохо. Днем Конституции при этом нужно объявить 1 июля.

В России с 25 июня по 1 июля проходило голосование по поправкам к Конституции. После обработки 100% бюллетеней оказалось, что за них высказались 77,92% россиян, не согласились с изменениями 21,27%. Явка, по данным ЦИК, составила 67,97%.

День Конституции РФ отмечают 12 декабря. С 1 января 2005 года день перестал быть выходным, а в июле этого же года его причислили к памятным датам.