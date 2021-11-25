День группы ВЭБ.РФ прошел в Ставропольском крае

День группы госкорпорации ВЭБ.Р прошел в Пятигорске Ставропольского края. Об этом сообщил «Царьград».

В мероприятии приняли участие управленческие команды Пятигорска, Ставрополя, Грозного, Махачкалы, Хасавюрта, Владикавказа, Нальчика и других городов.

Города презентовали свои проекты развития, обменялись опытом и получили комментарии от экспертов.

«Мы вместе прошли большой путь. Вместе разрабатывали наши программы развития, определяли нашу ставку, готовили мероприятия, которые станут драйверами развития наших городов и СКФО в целом. И сегодня, в День ВЭБ.РФ для нас важно понять, с помощью каких инструментов и механизмов мы будем осуществлять реализацию мероприятий, которые разработаны нашими командами. Я думаю, что сегодня ко многим из нас придёт понимание дальнейшего пути, и здесь большую помощь нам окажет команда ВЭБ.РФ», — рассказал глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.