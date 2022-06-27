День города в Петрозаводске отметили танцем живота под «Катюшу»

Посетителям Дня города в Петрозаводске представили альтернативное исполнение «Катюши». Об этом рассказали авторы Telegram-канала SHOT.

На опубликованных ими кадрах видно, что девушки в специализированных восточных нарядах для выступлений и русских кокошниках исполнили танец живота под адаптированную аранжировку советской песни «Катюша». Выступление прошло на городской набережной.

По словам авторов Telegram-канала, местные жители возмутились необычным номером, и обратились в мэрию с требованием разобраться в ситуации.

При этом на видео не слышно недовольства зрителей необычного выступления. Напротив, на кадрах видно, как прохожие снимают танец на телефон.