День города в Москве отпразднуют без массовых гуляний

Сергей Собянин, мэр столицы, подписал распоряжение о том, что День города будет отмечаться 5–6 сентября. Москве исполнится 873 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции массовые праздничные гуляния не состоятся. В частности, не будет фестиваля на Тверской улице, написала «Парламентская газета».

Основные праздничные события пройдут в парках, на районных площадках, а также в учреждениях культуры.

Тема дня рождения — «Музейная Москва». Жители и гости города в честь праздника смогут бесплатно посетить выставочные залы и музеи города — около 90 объектов. Предварительная запись для посещения откроется 1 сентября.