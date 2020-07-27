День города в Екатеринбурге пройдет без массовых мероприятий

По его словам, данная мера принята в связи с эпидемиологической ситуацией, которая не позволяет устроить праздник в полную силу. Он подчеркнул, что ежегодно на День города приходит около двух миллионов жителей.

«Это не одно событие, а набор фестивалей, которые стартуют с начала августа и проходят на протяжении двух недель. Такая обширная программа не осталась бы незамеченной с точки зрения распространения коронавируса. День города будет в режиме онлайн», — приводит слова Маркова ИА RNS.

Для жителей Екатеринбурга устроят радиомарафон с викторинами и поздравлениями. Состоится ли праздничный салют, пока не ясно.