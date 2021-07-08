День города пройдет в онлайн-формате в Кудымкаре

В Кудымкаре (Пермский край) местные власти решили отменить массовые мероприятия, приуроченные ко Дню города. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на сайт городской администрации.

Горадминистрация объяснила свое решение ухудшением эпидемиологической обстановки как в Кудымкаре, так и на территории региона. Праздник проведут в онлайн-формате с ограниченным числом участников. Это касается концерта в КДЦ, торжественного награждения горожан и участников «Семейного Бинго», а также турнира «Дружба народов», игровых программ для детей и выставки народного мастера Пермского края Ивана Конюкова.