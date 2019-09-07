Губернатор Подмосковья поздравил жителей 12 округов с Днем города

Жители 12 городских округов Московской области отмечают 7 сентября День города. Во всех муниципалитетах подготовили развлекательные программы.

Глава региона Андрей Воробьев поздравил всех жителей с праздником. Губернатор подчеркнул, что у всех городов есть большие возможности и много энергии.

«Поздравляю с Днем города Дзержинский, Долгопрудный, Королев, Красноармейск, Лобню, Лосино-Петровский, Люберцы, Реутов, Химки, Черноголовку, Шатуру и Электросталь. Энергичные, красивые города с большими возможностями. Желаю местным жителям здоровья и удачи!» — поздравил всех губернатор в своем аккаунте в Instagram.

Андрей Воробьев опубликовал видео с панорамами всех 12 городов.

Каждый округ масштабно празднует свой праздник. Всех гостей ждут выставки, ярмарки, фотозоны, мастер-классы и, кончено же, салюты.