Общество 07 апреля 2024, 19:47 День геолога отметили в павильоне «Роснефти» на ВДНХ Дни геологии прошли в павильоне «Роснефти» на ВДНХ пресс-служба ПАО «НК „Роснефть“»

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Дни геологии со 2 по 7 апреля проходили в павильоне «Роснефти» в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Здесь можно было с нуля разобраться в геонавигации или побывать на научно-исследовательском судне, увидеть уникальные кадры из научных экспедиций на Крайний Север, а также узнать, что такое стратиграфия.

За пару часов изучить керн и побывать в Арктике - можно в павильоне «Роснефти». Перед гостями в День геолога выступили сотрудники компании - ведущие геологи страны. Во время лекций и презентаций специалисты продемонстрировали и образец горной породы - керн. Каменный цилиндр хранит внутри себя информацию о возрасте, составе и условиях формирования недр. После расшифровки данных – геологи получают бесценную информацию. Возраст некоторых образцов - более 700 миллионов лет.

Стратиграфия — это такой раздел геологии, даже целая наука о последовательности основания осадочных слоев в процессе эволюции Земли. Владимир Вержбицкий начальник управления Департамента геологоразведочных работ ПАО «НК „Роснефть“»

пресс-служба ПАО «НК „Роснефть“» пресс-служба ПАО «НК „Роснефть“» пресс-служба ПАО «НК „Роснефть“» пресс-служба ПАО «НК „Роснефть“» пресс-служба ПАО «НК „Роснефть“»

«Роснефть» гордится высокой эффективностью геологоразведочных работ. Среди инструментов компании — собственное программное обеспечение с алгоритмами искусственного интеллекта, а также современные методики 2D и 3D-сейсморазведки.

пресс-служба ПАО «НК „Роснефть“» пресс-служба ПАО «НК „Роснефть“» пресс-служба ПАО «НК „Роснефть“» пресс-служба ПАО «НК „Роснефть“» пресс-служба ПАО «НК „Роснефть“»

Нефтяные геологи — современная и очень востребованная профессия. Сейчас геологи с помощью современных программ обрабатывают большое количество геологофизических данных. В компьютерных программах мы строим геологические модели месторождений. Наталья Кутукова главный специалист Департамента разработки месторождений ПАО «НК „Роснефть“»

пресс-служба ПАО «НК „Роснефть“» пресс-служба ПАО «НК „Роснефть“» пресс-служба ПАО «НК „Роснефть“» пресс-служба ПАО «НК „Роснефть“»

В рамках Дней геологии также прошли викторины и мастер-классы. Почувствовать себя частью геологической экспедиции можно было, взглянув на коллекцию фотоснимков «Роснефти», созданную совместно с ПАО «Геотек Сейсморазведка».