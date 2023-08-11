Общество 11 августа 2023, 16:56 День физкультурника отметят на Московском урбанфоруме в «Лужниках» Всероссийский день физкультурника пройдет на МУФ в «Лужниках» 12 августа Сайт мэра и правительства Москвы

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Всероссийский день физкультурника отметят на Московском урбанистическом форуме (МУФ) в «Лужниках» 12 августа. Об этом сообщил департамент спорта Москвы.

Всесоюзный день физкультурника учредили в 1939 году с целью популяризации спорта и здорового образа жизни в стране.

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Программа в «Лужниках» начнется с парада спортсменов и строителей, отмечающих профессиональные праздники в эти выходные, 12 и 13 августа.

Затем все желающие смогут присоединиться к тренировке с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Аделиной Сотниковой, потанцевать в рамках проекта «Мой спортивный район», а также принять участие в семейном фестивале «Мама, папа, я — спортивная семья».

На территории «Лужников» будут организованы различные тематические зоны, включая детскую зону с активными спортивными занятиями и площадку для игры в го.

Посетителей будут ждать выступления артистов Московского продюсерского центра. В мероприятии также примут участие сотрудники Московского центра воспитательных практик.

Ранее награждение врачей скорой помощи состоялось на Московском урбанфоруме в Гостином Дворе.