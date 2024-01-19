Общество 19 января 2024, 18:36 День финансов прошел на выставке «Россия» в Москве День финансов провели на ВДНХ в рамках выставки-форума «Россия» в Москве Freepik

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Эксперты центра финансовой грамотности при московском департаменте финансов провели на выставке «Россия» мероприятия, на которых гости смогли показать свои знания в области экономики. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова рассказала, что занятия по финансовой грамотности не только являются частью городских событий, но и входят общегородские мероприятия.

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В качестве площадок для просвещения в области обращения с деньгами в Москве выступают учебные заведения, библиотеки, кинотеатры, детские оздоровительные лагеря. Кроме того, это способствуют и городская транспортная и социальная инфраструктура, телеканалы и печатные СМИ.

«В 2024 году мы планируем запустить новые проекты по финансовому просвещению с использованием современных образовательных технологий и инструментов виртуальной реальности для всех возрастных категорий горожан», — добавила Зяббарова.

Спикеры также обсудили с коллегами из центра «Дом.рф» перспективы дальнейшего сотрудничества. В результате пришли к выводу, что необходимо запустить встречи для горожан на тему покупок недвижимости и оформления ипотеки.

Полезные знания могут получить не только взрослые, но юные москвичи. Для них подготовили тематический мультпоказ и игру «Угадай что». Все они прошли на участке консультационного центра «Дом.рф». Дети разобрали часто встречающиеся финансовые ситуации с любимыми героями мультфильмов и опытными экономистами.

Ранее на выставке «Россия» подвели итоги дней регионов.