День доброты отмечает весь мир! Расскажите, много ли добрых людей вокруг вас

День доброты празднуют 13 ноября во всем мире, и в России тоже! По такому случаю «360» подготовил для вас опрос вместе с Viber. Расскажите нам, что для вас значит доброта? Как часто вы совершаете добрые поступки?

Опрос не займет много времени. Предлагаем вам ответить на 12 простых вопросов. Расскажите, что вы вкладываете в понятие доброты. Вспомните, когда в последний раз совершали добрый поступок. Много ли людей вокруг вас, которых вы считаете добрыми? Часто ли вы говорите людям что-то приятное, чтобы поднять им настроение?

Принять участие в опросе можно по этой ссылке.